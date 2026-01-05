رسامني: للتنسيق بين مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

شدّد وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، فايز رسامني، على «أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك»، وأعطى «توجيهاته بمواصلة العمل المشترك ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز دور المرافق العامة في دعم الاقتصاد الوطني».

وجاءت مواقف رسامني، يوم الاثنين، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، اسكندر بندلي، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، زياد شيا، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري، أحمد تامر، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الفنية، غسان المفتي.

وبحث اللقاء أطر التعاون والتنسيق بين مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، ولا سيما مسودة بروتوكول التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيز التكامل بين النقل البحري والنقل السككي.

كما ناقش المجتمعون إعداد الدراسات اللازمة، وخصوصًا دراسة الجدوى المتعلقة بإمكانية إنشاء خط سكك حديد يربط مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية – السورية، ضمن مقاربة مرحلية ومدروسة تراعي الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، من دون استباق أي التزامات تنفيذية أو مالية.

واستقبل رسامني وفدًا من مجلس الإنماء والإعمار، بحضور الفريق الاستشاري في الوزارة، حيث جرى البحث في المشاريع التي يشرف عليها المجلس، إضافة إلى آلية التنسيق والتعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام