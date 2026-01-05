الزراعة اللبنانية أعلنت نتائج التقرير الأسبوعي لـ”الحملة الوطنية لتحصين المزارع ضد الحمى القلاعية”

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها الاثنين انه “في إطار متابعتها المستمرة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، عن نتائج التقرير الأسبوعي للحملة الوطنية لتحصين المزارع ضد الحمى القلاعية، المنفذة من قبل فرق الوزارة البيطرية في مختلف المناطق اللبنانية، وبحسب المعطيات المحدثة لغاية 4 كانون الثاني 2026، بلغ عدد رؤوس الأبقار التي جرى تحصينها 35,116 رأساً، موزعة على 3,490 مزرعة على امتداد الأراضي اللبنانية، في خطوة أساسية للوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية وحماية قطاع تربية المواشي”.

وقد توزعت عمليات التلقيح على المناطق التالية:

-بعلبك – الهرمل: 9,233 رأس بقر ضمن 628 مزرعة

-البقاع: 6,886 رأس بقر ضمن 396 مزرعة

-عكار: 5,309 رؤوس بقر ضمن 1,150 مزرعة

-جبل لبنان: 5,589 رأس بقر ضمن 370 مزرعة

-النبطية: 3,670 رؤوس بقر ضمن 486 مزرعة

-الجنوب: 2,787 رأس بقر ضمن 257 مزرعة

-الشمال: 1,642 رأس بقر ضمن 203 مزارع”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الحملة مستمرة وفق الخطة الوطنية المعتمدة، داعيةً جميع المزارعين ومربي المواشي إلى التعاون مع الفرق المختصة والاستفادة من برامج التحصين المجانية، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بالأمراض الحيوانية”، وجددت “التزامها العمل الدائم تحت شعار: (الزراعة نبض الأرض والحياة)، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي وحماية الإنتاج الحيواني في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام