    لبنان

    وزارة الزراعة أكدت سلامة الإجراءات الصحية المتعلقة بباخرة الأبقار المصرية

      أكدت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها الجمعة أن “كل الإجراءات الحجرية والصحية اللازمة المتعلقة بباخرة الأبقار الآتية من جمهورية مصر العربية قد نُفِّذت وفق الأصول والمعايير المعتمدة”.

      وأشارت الوزارة إلى أن “هذه الخطوة جاءت بعد قرار وزير الزراعة بمنع الاستيراد الموقت، حيث كان هناك ثلاث شحنات في البحر: الباخرة المصرية، وشحنة أخرى من أوكرانيا، وشحنة ثالثة متجهة من البرازيل حتى نهاية العام”.

      وأوضحت الوزارة أن “الباخرة وصلت إلى مرفأ بيروت في 16 كانون الأول، حيث تم على الفور تشكيل لجنة علمية برئاسة عضو المجلس الأعلى للزراعة وخبير الثروة الحيوانية المهندس خير الجراح”، وتابعت: “قامت اللجنة بأخذ عينات من العجول المخصصة للحوم، وأظهرت نتائج الفحوصات خلوّها من أي أمراض، لا سيما الحمى القلاعية”.

      وأعلنت الوزارة أنه “اليوم، 19 كانون الأول، تم تلقيح العجول بلقاح الحمى القلاعية الجديد SET 1 الآتي من مصر، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة. وأوصت اللجنة العلمية بالاستمرار في الفحوصات والمتابعة الدقيقة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التلقيح والحجر الصحي في ثلاث مزارع في زحلة والمرج، تحت إشراف فريق وزارة الزراعة”.

      ودعت الوزارة “وسائل الإعلام اليوم إلى المرفأ لمواكبة الإجراءات الميدانية التي تنفذها اللجنة العلمية وفريق الثروة الحيوانية، تعزيزًا للشفافية ورفعًا لمستوى الوعي العام حول حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      وزارة الزراعة تدعو وسائل الإعلام لمواكبة أعمال الحجر الصحي البيطري في مرفأ بيروت

      الزراعة اللبنانية: للامتناع عن نشر أي معلومات عن الحمى القلاعية والالتزام حصرًا ببياناتنا

      وزارة الزراعة: لن نتهاون مع أي تعديات تهدّد الأمن البيئي والحيواني

