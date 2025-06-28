الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 28 حزيران/يونيو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

حبيب صادق: مجاهد من “جبل عامل”

لجنة رئاسية تُعِدّ ردًا على أفكار باراك

واشنطن لتقليص عديد القوات الدولية إلى مجموعة مراقبين

الحرب تعيد “التماسك الوطني”: إيران لا ترفع يدها عن الزناد

“إسرائيل” تستعدّ لجولات آتية: الحرب بعيدة من نهايتها

صحيفة البناء:

إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية… وتتمسك بحقها بتخصيب اليورانيوم

ترامب يشتبك مع مخابراته العسكرية والإعلام… ومتفائل باتفاق سلام مع إيران

غزّة تصيب الكيان بالذهول بالضربات النوعية للمقاومة وتطعن في جدوى الحرب

صحيفة اللواء:

حوار عون – الحزب: الوقت ضاغط وتقارب حول الأهداف

ترامب للوقوف إلى جانب لبنان.. وسلام عند برّي اليوم للتداول بالورقة الأميركية

إفلاس الاحتلال في غزّة.. والحل قتل طالبي المساعدات!

بوتين: العلاقات مع واشنطن بدأت تستقر بفضل ترامب

تحذير أميركي و”إسرائيلي” لإيران: العودة إلى الضربات واردة بقوة

صحيفة الديار:

حزام ناري “إسرائيلي” يطوّق الجنوبيين ونقاشات ساخنة في الحكومة

إجراءات أمنية بعد معلومات عن استهداف داعشي لخيم عاشورائية

عودة “الحجوزات” وموسم الاصطياف ينتعش

صحيفة الجمهورية:

ترامب سنعيد للبنان مكانته

عون لوقف الاعتداءات

استحقاقا تموز: نصائح براك والتمديد لليونيفيل

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

يقول خبير إستراتيجي فرنسي إن الفارق بين “إسرائيل” وإيران هو أن “إسرائيل” تحمل تطلعات وترسم سياسات يثبت كلّ يوم أن إمكاناتها حتّى عند توافر الدعم الغربي، والأميركي خصوصًا، أقل بكثير من اللازم لتحقيقها، بينما يحدث العكس مع إيران فهي تملك تواضعًا وواقعية بالتطلع لدور أقلّ بكثير مما تتيح إمكاناتها، لكنّها تحمل مبادئ تجعل التصادم معها حتميًا ما يكشف ضخامة إمكاناتها ويصنع لها دورًا لم تكن قد حدّدته هدفًا لها، وبالتوازي تدخل “إسرائيل” حروبًا تحتاج إلى بيئة ومدى إستراتيجيّ في الجغرافيا والديمغرافيا غير متاحين ويستحيل الحصول عليهما، بينما تملك إيران في الجغرافيا والديمغرافيا بيئة ومدًى إستراتيجيًا ما يتيح لها اكتشاف ضآلة ما تستدعيه منها هذه الحروب التي تفرض عليها غالبًا دون أن تذهب هي إليها.

كواليس

العصبة الفكريّة التي بدأت منذ طوفان الأقصى تنتحب على غزّة تحت شعار التضامن وتكيل الاتهامات ضدّ قوى المقاومة ومحورها، رغم كلّ التضحيات والإنجازات وعند الحديث عن النظام العربيّ، تجيب فورًا بأن لا جدوى من الرهان على المتخاذل أصلًا، لكن الأمل كان في مَن يدّعي أنه مقاوم، وتعتبر هذا القول كافيًا لتبرير حملتها عادت لتنظيم حملة اتهام لإيران بخذلان غزّة رغم ضخامة ما أنجزته إيران من إصابات عمق الوعي الصهيوني الاستيطاني خلال الحرب بصواريخها وتكرّر معزوفة أما النظام العربي المتخاذل فلا ينتظر منه شيء، لكنّها فرصة لامتحان المقاومين أو أدعياء المقاومة، لكن هذه العصبة وقعت في فضيحتين كشفتا نفاقها: الأولى موقفها من الحكم الجديد في سورية وهي لا تتحدّث بحرف عن اجتماعات التطبيع بين هذا الحكم وكيان الاحتلال وعدائه للمقاومة وتجاهله لغزّة التي أقام لها الاحتفالات قبل أن يصير حكمًا، والثانية موقفها من ضربة إيران لمقر قيادة القوات الأميركيّة وغرفة عملياتها في العديد وقد استنفرت ضدّها تحت عنوان اعتبارها عدوانًا فارسيًا على أرض عربية.

صحيفة اللواء:

همس:

لا يُخفي مرجع حجم الضغوطات التي يتعرض لها لجهة وضع رزنامة زمنية في ما يتعلق بمصير السلاح شمال الليطاني.

لا يُخفي مرجع حجم الضغوطات التي يتعرض لها لجهة وضع رزنامة زمنية في ما يتعلق بمصير السلاح شمال الليطاني. غمز:

شكلت مواقف رئيس حزب وسطي صدمة لدى فريق حليف، وانكبت التساؤلات على اتّجاه الرسالة الخارجية من وراء ذلك.

شكلت مواقف رئيس حزب وسطي صدمة لدى فريق حليف، وانكبت التساؤلات على اتّجاه الرسالة الخارجية من وراء ذلك. لغز:

لا يحسد سفير في مركز حساس مهمّة خلفه في المركز، لاضطراره للتعامل مع مندوبة دولة صديقة لـ”إسرائيل”، وتتميَّز بعدم لباقتها الدبلوماسية.

صحيفة الجمهورية:

تبلغ أحد المسؤولين ثناء مسؤول غربي على موقفه من مسألة حساسة.

ُطرِحت على مسؤول كبير فكرة إعداد قانون جديد، يرمي إلى وقف الفلتان العشوائي الحاصل على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر اتّخاذ إجراءات قاسية وفرض غرامات مالية ضخمة، على من يثبت تورّطه بإطالق شائعات واتهامات باطلة.

سئل سياسي بارز عن سبب امتناعه عن التعليق على الحرب بين “إسرائيل” وإيران، فأجاب: المسألة أكبر منا… وبلا ما نتفلسف ونحكي كلام بلا طعمة لا بيقدم ولا بيأخر.

المصدر: صحف