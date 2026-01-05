الإثنين   
    دولي

    السلطات الاميركية تتعمد اهانة مادورو وتنقله لبدء محاكمته

      مر يومان على اختطاف الادارة الاميركية للرئيس الفنزويلي في سابقة تاريخية تنتهك الاعراف والقوانين الدولية، وتحرص السلطات الاميركية على تكرار بث مشاهد نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته من مكان احتجاز الى آخر مكبلين بالاصفاد وأحيانا معصوبي العينين، لتعمد اهانتهما واظهار السطوة المغلّفة بانتهاك صارخ للسيادة والحقوق.

      واليوم نقل الرئيس مادورو مكبلا بالأصفاد إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن من مركز احتجازه، وتم بث مشاهد لعملية نقله مع زوجته الى المحكمة حيث تم اخراجهما من سيارة مكبلي اليدين واظهار مشاهد لهما لسيرهما مسافة على هذه الحال مع رجال أمن قبل صعودهما في مروحية، حيث سيمثلا امام المحكمة بتهم ومزاعم حول المخدرات والاسلحة في لائحة من اكثر من 25 صفحة.

      وحسب مزاعم المدعية العامة الأمريكية يواجه مادورو تهما تشمل التآمر على الارهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر على استيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات، والتآمر على حيازة رشاشات وأدوات تدميرية ضد الولايات المتحدة.

      ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة ذات سيادة.

      المصدر: موقع المنار + روسيا اليوم

