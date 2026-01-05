السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: أيام كوبا معدودة

لوّح السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد كوبا، على غرار العملية التي نفذتها الولايات المتحدة مؤخراً في فنزويلا وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الأراضي الأميركية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الأحد، وصف غراهام كوبا بأنها “دكتاتورية شيوعية”، مدعياً أنها “قتلت القساوسة والراهبات”، وأضاف: “كل ما عليكم فعله هو الانتظار، فأيام كوبا أيضاً معدودة”. كما زعم أن القيادة الكوبية “تضحي بشعبها”، على حد تعبيره.

وقال غراهام، الذي يرافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عدد من تنقلاته داخل الولايات المتحدة، إن واشنطن تسعى إلى إنهاء وجود “الإرهابيين والدكتاتوريين” في ما وصفه بـ”الفناء الخلفي” للولايات المتحدة، معرباً عن أمله بأن يتحقق ذلك خلال عام 2026، ليحل محلهم “حلفاء يعملون مع الولايات المتحدة”.

وتأتي تصريحات غراهام في وقت شارك فيه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في مظاهرة حاشدة نُظّمت في هافانا، احتجاجاً على العملية العسكرية الأميركية ضد فنزويلا، واصفاً إياها بأنها “هجوم غير مقبول على القانون الدولي”.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الكوبية مقتل 32 من مواطنيها خلال الهجوم الأميركي على فنزويلا، مشيرة إلى أن القتلى كانوا موجودين في البلاد في إطار مهام رسمية. وأعلنت هافانا الحداد لمدة يومين، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن ترتيبات مراسم التشييع.

وتتمتع كوبا وفنزويلا بعلاقات وثيقة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث تُعد فنزويلا المورد الرئيسي للنفط إلى كوبا، كما سبق لها أن تلقت دعماً عسكرياً وأمنياً وكوادر طبية من هافانا، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

المصدر: رويترز