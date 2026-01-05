فنزويلا تُشكل لجنة خاصة لتحرير الرئيس مادورو وزوجته

أعلن وزير الإعلام والاتصالات الفنزويلي، فريدي نيانيز، عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة مكلفة بالعمل على تحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، اللذين اختُطفا مؤخراً على أيدي القوات الأمريكية. وأوضح نيانيز في بيان بث عبر منصة “تيليغرام” أن الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز اتخذت قرار تشكيل اللجنة خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن يرأسها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

وتأتي هذه الخطوة بعد العملية العسكرية الأمريكية واسعة النطاق التي نفذت في مطلع العام الجاري في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى من فنزويلا، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بينهم مدنيون وعسكريون وكوبيون، واقتيد على أثرها الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى نيويورك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة تدير البلاد مؤقتاً، فيما تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مهام الرئاسة بالإنابة، في ظل تصاعد التوتر الدولي بشأن الوضع في فنزويلا.

المصدر: ريا نوفستي