تقرير حقوقي: 200 أسيرة فلسطينية خلال 2025 و49 ما زلن في سجون الاحتلال

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال عام 2025 استهداف المرأة الفلسطينية بالاعتقال التعسفي والتنكيل، حيث اعتُقلت أكثر من 200 امرأة وفتاة، بينهن قاصرات ومسنّات ومريضات بالسرطان، فيما لا تزال 49 أسيرة محتجزات في ظروف قاسية بسجن الدامون.

وأوضح المركز أن الاحتلال يستخدم اعتقال النساء للضغط والابتزاز، ويستهدف الصحفيات والطالبات الجامعيات، ويعتمد تهمة “التحريض” والاعتقال الإداري دون أدلة. كما وثّق انتهاكات جسيمة تشمل التجويع، الإهمال الطبي، الإذلال، واقتحام الغرف، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف هذه السياسات والإفراج عن الأسيرات.

المصدر: موقع المنار+مركز الدراسات الفلسطيني