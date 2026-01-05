الإثنين   
    بلدية الاحتلال تمهّد لبناء 1170 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة

    صادقت بلدية الاحتلال مبدئيًا على مخططَين استيطانيَّين لبناء أكثر من 1170 وحدة سكنية في مستوطنتين مقامتين على أراضي القدس الشرقية المحتلة، في خطوة تعزّز الاستيطان وتوسّع السيطرة الإسرائيلية على المدينة.

    وأوصت اللجنة المحلية للبناء بالموافقة على تشييد 773 وحدة استيطانية في مستوطنة “أرمون هنتسيف” جنوب شرقي القدس، تشمل هدم مبانٍ قديمة وإقامة أبراج سكنية وتجارية ومرافق عامة.

    كما أوصت بالمصادقة على بناء 400 وحدة استيطانية في منطقة مستوطنة “التلة الفرنسية”، ضمن مشروع يضم أبنية سكنية مرتفعة ومناطق تجارية وصناعية ومرافق عامة.

    وأكدت البلدية أن المصادقة لا تزال مبدئية، وتحتاج إلى إقرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، في ظل استمرار سياسات الاستيطان المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

    المصدر: موقع المنار+وكالة شهاب

