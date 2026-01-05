عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 3 كانون الثاني/ يناير 2026

الأخبار

قانون توزيع الخسائر إنقاذ للبنان أم للقطاع المالي؟

تهديد أميركي للبنان: إبتعدوا عن الحرب مع إيرا… تسلموا

أميركا اللاتينية: لا راية بيضاء

البناء

ترامب يخطف مادورو ويعلق عند بوابات فنزويلا… وكيفية السيطرة على النفط

فشل أميركي في تظهير مساندة من القيادة والمعارضة والجيش والشعب في فنزويلا

السعودية تحسم حرب حضرموت والصراع مع الإمارات ينتقل إلى مصير الجنوب

النهار

لبنان يترقّب ترددات الحدث الفنزويلي بـ”حياد” اجتماعات الأسبوع تحسم “توصيف” جنوب الليطاني

اللواء

نتنياهو يتجاوز لبنان في اجتماع الحكومة.. وينتظر الوعود الأميركية

بعثة أوروبية لتدريب القوى الأمنية والجيش يتحرَّك ضد خرق إسرائيل في ميس الجبل بعد سقوط شهيدين

الجمهورية

أسبوع حافل بالملفات الدسمة

ترامب يزج الولايات المتحدة بمخاطر جديدة في فننزويلا

الديار

منطق القوة يسود والعالم يدخل مرحلة تفكك الشرعية الدولية

أسبوع مفصلي للبنان.. اجتماعان للحكومة والميكانيزم

مساع ديبلوماسية لتفادي جولة تصعيد اسرائيلية

البناء

تؤكد مصادر إعلامية فنزويلية أن لا وجود لأي تأمر سياسي من داخل أعضاء في الحكومة أو القيادة الفنزويلية مع العدوان الأميركي الذي انتهى بخطف الرئيس نيكولاس مادورو دون أن تنفي احتمال وجود اختراقات في البنية الأمنية والعسكرية قد تكون قدّمت تسهيلات للعملية الأميركية التي استندت بكل الأحوال إلى ما يكفي من عناصر التفوق التكنولوجي في السيطرة على الفضاء الكهرومغناطيسي في العاصمة كراكاس ما عطّل الرادارات وأجهزة الاتصال وساهم بتعطيل الكهرباء. وتقول المصادر إن الوطنية التي أظهرها الشعب الفنزويلي بما في ذلك مؤيدو المعارضة، بحيث لم تخرج تظاهرة واحدة تحتفل بما فعله الأميركي الذي توقع ثورة شعبية تجتاح مؤسسات الحكومة على خلفية إعلان خطف الرئيس ولم تنجح كل محاولات إحداث انشقاقات في المؤسسات الأمنية والعسكرية بقي الأميركي يؤجل العملية عدة أيام بانتظارها وليس بسبب الأحوال الجوية، كما قال الرئيس الأميركي. وقالت المصادر إن الرهان على الضغط على نائبة الرئيس الفنزويلي باء بالفشل بدليل كلام الرئيس الأميركي الأخير الذي هدّد نائبة الرئيس بمصير أسوأ من الخطف إذا لم تستسلم للإملاءات الأميركية. وختمت المصادر أن فنزويلا تستعد لمواجهة غزو برّي صار طريقاً حتمياً للسيطرة الأميركية. وهذا ما سوف يتحوّل إلى مقتل للمشروع الأميركي.

يؤكد مصدر نيابي أن مجلس النواب سوف يقوم بردّ مشروع قانون الفجوة المالية ما لم تقم الحكومة باسترداده على خلفية مخالفة دستورية تتمثل بإقرار المشروع بالأكثرية العادية بينما تنطبق عليه المادة 65 من الدستور باعتبار خطط التنمية والبرامج المستدامة تحتاج في إقرارها إلى أغلبية الثلثين. وهذا يعني إعادة نقاش المشروع وفق الملاحظات التي قدّمتها كتل نيابية صوّت وزراؤها ضد المشروع وبدون تصويتهم معه لا تتوافر أغلبية الثلثين لإقرار المشروع في الحكومة.

النهار

لعبت السفيرة في فنزويلا نسرين بوكرم دوراً كبيراً في متابعتها أوضاع الجالية اللبنانية بعد الاحداث الاخيرة في الدولة.





الجمهورية



يدور همسٌ أنّ مسودة مالية يجري تداولها بين أطراف نافذة تتضمّن إجراءات أكثر قسوة بكثير، جرى الاتفاق على تأجيل كشفها إلى ما بعد تمرير استحقاق دستوري.



ينقل زائرون عن مسؤولين دوليِّين أنّ لبنان لم يعُد أولوية بذاته، بل ملفاً تابعاً لمسارات أكبر، وأنّ أي دعم مستقبلي لن يُقاس بوعود، بل بقدرة السلطة على تنفيذ قرارات صعبة سبق أن جرى تجنّبها عمداً.



اللواء

فُقدت السيولة النقدية من العديد من فروع المصارف في اليومين الأخيرين من العام الماضي بسبب إرتفاع الطلب على «الكاش» بالليرة والدولار عشية الإحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، وعدم توفر النقد بشكل كافٍ في تلك الفروع.





الديار



أكدت اوساط مطلعة على مجريات التحقيق في ملف الامير السعودي المزعوم ابو عمر، ان الملف القضائي بات شبه مكتمل، بعد التحقيقات المعمقة في مديرية المخابرات معه، ومع الشيخ خلدون عريمط، وكذلك الإستماع الى عدد من “ضحاياه”. وعلم في هذا السياق، ان بعض الجهات السياسية تحاول الضغط لمنع فضح وقوعها في “مصيدة” الامير الوهمي، فيما لا تزال شخصيات سياسية ونيابية على قلقها بسبب “الصمت” السعودي حيال الملف.. وعلم في هذا السياق، ان نائب عن بيروت يعتبر نفسه مرشحا دائما لرئاسة الحكومة، يحاول جاهدا التواصل مع السفارة السعودية، لكن دون جدوى حتى الان.

