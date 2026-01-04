صحيفة إيطالية تنتقد تصريحات فون دير لاين بشأن العدوان الأمريكي على فنزويلا

انتقدت صحيفة L’AntiDiplomatico الإيطالية تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته.

وقالت الصحيفة: جائزة أكثر التصريحات تدنياً تذهب إلى أورسولا فون دير لاين بلا منازع، فالقصف الأمريكي يُمثل بالنسبة لها ‘انتقالاً ديمقراطياً.

وجاء تعليق الصحيفة على منشور لفون دير لاين عبر منصة “إكس”، قالت فيه: “نتابع عن كثب الوضع في فنزويلا. نقف إلى جانب الشعب الفنزويلي وندعم انتقالاً سلمياً وديمقراطياً، ويجب أن يحترم أي حل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”. وأضافت: “وبالتعاون مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نحرص على أن يحظى مواطنو الاتحاد الأوروبي المتواجدون في البلاد بدعمنا الكامل”.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية وطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع شعب فنزويلا، وعن قلقها الشديد من تقارير ترحيل مادورو وزوجته قسراً، داعية إلى الإفراج عنهما ومنع المزيد من التصعيد في الوضع.

المصدر: نوفوستي