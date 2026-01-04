الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 14:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    صحيفة إيطالية تنتقد تصريحات فون دير لاين بشأن العدوان الأمريكي على فنزويلا

      انتقدت صحيفة L’AntiDiplomatico الإيطالية تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته.

      وقالت الصحيفة: جائزة أكثر التصريحات تدنياً تذهب إلى أورسولا فون دير لاين بلا منازع، فالقصف الأمريكي يُمثل بالنسبة لها ‘انتقالاً ديمقراطياً.

      وجاء تعليق الصحيفة على منشور لفون دير لاين عبر منصة “إكس”، قالت فيه: “نتابع عن كثب الوضع في فنزويلا. نقف إلى جانب الشعب الفنزويلي وندعم انتقالاً سلمياً وديمقراطياً، ويجب أن يحترم أي حل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”. وأضافت: “وبالتعاون مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نحرص على أن يحظى مواطنو الاتحاد الأوروبي المتواجدون في البلاد بدعمنا الكامل”.

      من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية وطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

      كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع شعب فنزويلا، وعن قلقها الشديد من تقارير ترحيل مادورو وزوجته قسراً، داعية إلى الإفراج عنهما ومنع المزيد من التصعيد في الوضع.

      المصدر: نوفوستي

      مواضيع ذات صلة

      “المؤتمر الشعبي”: العدوان الأميركي على فنزويلا إرهاب دولة وعدوان على العالم أجمع

      “المؤتمر الشعبي”: العدوان الأميركي على فنزويلا إرهاب دولة وعدوان على العالم أجمع

      اليابان: أحزاب المعارضة تشكك في شرعية الإجراءات الأميركية ضد فنزويلا

      اليابان: أحزاب المعارضة تشكك في شرعية الإجراءات الأميركية ضد فنزويلا

      تظاهرات أميركية غاضبة ضد العملية العسكرية في فنزويلا: لا دماء من أجل النفط

      تظاهرات أميركية غاضبة ضد العملية العسكرية في فنزويلا: لا دماء من أجل النفط