الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 12:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى بكين لتعزيز السلام والتعاون الاقتصادي

      بدأ لي جاي ميونج، رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأحد زيارة رسمية إلى الصين تستمر لأربعة أيام، تهدف إلى تعزيز مساعي السلام في شبه الجزيرة الكورية وتعميق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة.

      تأتي الزيارة بعد ساعات من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية، ما يزيد من أهمية الحوار بين سول وبكين.

      ومن المتوقع أن يلتقي لي الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة، في ثاني لقاء بينهما خلال شهرين، وهو ما يعكس اهتمام بكين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، خصوصًا في ظل تدهور علاقاتها مع اليابان في الآونة الأخيرة.

      ويصحب الرئيس الكوري الجنوبي وفد ضم أكثر من 200 من قادة الأعمال، بينهم رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات جاي واي لي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إس.كيه تشي تاي وون، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور إيويسون تشونغ.

      ومن المتوقع أن تناقش الاجتماعات الاستثمار في سلسلة التوريد، الاقتصاد الرقمي، والتبادلات الثقافية بين البلدين.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      رئيس وزراء أيرلندا يزور الصين لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

      رئيس وزراء أيرلندا يزور الصين لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

      سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

      سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

      شركة صينية ناشئة يقفز سهمها 100% في أول ظهور لها بهونغ كونغ

      شركة صينية ناشئة يقفز سهمها 100% في أول ظهور لها بهونغ كونغ