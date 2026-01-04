اليابان: أحزاب المعارضة تشكك في شرعية الإجراءات الأميركية ضد فنزويلا

أعربت أحزاب المعارضة اليابانية عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد فنزويلا، معتبرة أنها تثير “شبهات جوهرية” من منظور القانون الدولي.

وخلال مؤتمر صحفي، قال يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، إن الخطوات الأميركية تطرح تساؤلات عميقة حول مدى شرعيتها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكداً أن الأمر يبعث على “أشد درجات القلق والأسف”.

وأضاف أن هذه التصرفات تبدو وكأنها تجاوزت الحدود المقبولة، محذراً من أن لها تبعات سلبية على السلام والاستقرار العالميين، ودعا حكومة بلاده إلى التمسك بمبادئ القانون الدولي وإبداء موقف رسمي واضح.

المصدر: نوفوستي