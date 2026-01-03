غدار يدين العدوان الأميركي على فنزويلا ويدعو إلى تحرّك دولي لمحاصرة واشنطن

دان الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، الدكتور يحيى غدار، باسمه وباسم منسقيات وفروع التجمع وأعضائه المنتشرين في 87 دولة، «الاعتداء الذي نفذته أميركا بأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

واعتبر غدار، في بيان، أن «الاعتداء على فنزويلا بمثابة إشهار وخطوة أولى عملية لتطبيق استراتيجية ترامب في التعامل مع الكاريبي ودول أميركا اللاتينية بمزاجية، وبسعي للهيمنة والسيطرة والتحكم بثرواتها وإخضاعها جمهوريات موز».

وقال إن «الاعتداء على فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته يشكل إنذارًا لكل من يقاوم أميركا أو يعاندها، كما يمثل تحضيرًا عمليًا لعزل الصين ومحاصرتها تمهيدًا لمحاولات تفكيكها، إلى جانب كونه خطوة كاسرة تستهدف روسيا ونفوذها ومصالحها».

ورأى غدار أن ترامب «ماضٍ بحروبه لتحقيق أجنداته وفرض السيطرة الاحتلالية على الدول، غير آبه بأي قوانين أو قواعد»، معتبرًا أن ذلك «يستوجب من الحكومات والدول المسارعة إلى اتخاذ خطوات عملية لاستعادة مادورو والتضامن مع فنزويلا، ووضع حد لعدوانية وصلف ترامب، وإلا سيتحول العالم إلى غابة يحكمها ترامب ونتنياهو وأمثالهم».

وأكد أن «الرد على عدوانية ترامب يجب أن يتحول إلى إجراءات حكومية ودول وشعوب، لمحاصرة أميركا وتصفية مصالحها ومقاطعتها، ومساندة الدول والشعوب التي تتعرض للعدوان».

وختم غدار بيانه بالتأكيد على «كل التضامن مع الدولة والجيش والشعب الفنزويلي»، داعيًا إلى «أوسع حملة إدانة للعدوان الوحشي الأميركي، والتضامن ومساندة فنزويلا في مقاومتها وردها على العدوان».

المصدر: الوكالة الوطنية