الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك واستمرار التقدم على مختلف المحاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدةً استمرار تقدم قواتها على مختلف محاور القتال ضمن منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي بيانها اليومي، أوضحت الوزارة أن القوات الروسية كبّدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية كبيرة بلغت 1085 عسكريًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب تدمير آليات ومعدات عسكرية.

وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة “المركز” سيطرت على مواقع متقدمة جديدة، ما أسفر عن مقتل نحو 400 عسكري أوكراني وتدمير دبابتين. كما أفادت الوزارة بأن قوات مجموعة “الغرب” دحرت تشكيلات أوكرانية في مناطق انتشارها، مكبّدةً إياها 210 قتلى.

وأضاف البيان أن قوات مجموعة “الجنوب” واصلت عملياتها الهجومية ونجحت في تكبيد القوات الأوكرانية 220 عسكريًا، فيما كبّدت قوات مجموعة “الشرق” العدو 215 عسكريًا خلال اشتباكات متواصلة على محاورها.

أما على محور دنيبر، فأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها كبّدت التشكيلات الأوكرانية 40 عسكريًا، في إطار عمليات استهداف دقيقة للمواقع والتحصينات.

وفي ما يتعلق بالدفاع الجوي، أعلن البيان أن المنظومات الروسية أسقطت 124 طائرة مسيّرة أوكرانية، إلى جانب 15 قنبلة جوية موجهة، فضلاً عن صاروخي “هيمارس” أميركيين، خلال الساعات الماضية.

المصدر: روسيا اليوم