    رئيس وزراء أيرلندا يزور الصين لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

      أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن سيزور بكين غداً الأحد، في أول زيارة لرئيس وزراء أيرلندي منذ عام 2012، في وقت تعمل فيه الصين على تعزيز علاقاتها مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

      وأوضح البيان أن مارتن سيلتقي خلال زيارته، التي تستمر حتى الخميس المقبل، الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، إلى جانب كبار المسؤولين الصينيين، قبل أن يتوجه إلى مدينة شنغهاي، المركز التجاري الصيني.

      وأشار البيان إلى أن الصين تعتزم اعتبار الزيارة فرصة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة مع أيرلندا.

      وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، الذي من المتوقع أن يبحث مع القيادة الصينية سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة، بما يعكس حرص بكين على تعزيز شراكاتها الدولية في مختلف المجالات.

      المصدر: رويترز

      سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

      شركة صينية ناشئة يقفز سهمها 100% في أول ظهور لها بهونغ كونغ

      تركيا تعفي الصينيين من تأشيرة الدخول ابتداءً من 2026

