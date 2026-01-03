السبت   
   03 01 2026   
   13 رجب 1447   
   بيروت 15:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    محلل أميركي: سليماني واجه داعش والقاعدة وهدّد مصالح واشنطن و”إسرائيل”

      قال الكاتب والمحلل الأميركي “دانيال لازار” إن “أعمال القائد الشهيد قاسم سليماني شكّلت تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل”، مؤكّدًا أن “هدفه الأساسي كان مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة عبر تعزيز محور المقاومة”.

      وأضاف أن ما اعتبره سليماني مسارًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال مكافحة الإرهاب، كانت الولايات المتحدة تراه عامل “عدم استقرار”، وهو ما شكّل خلفية قرار اغتياله.

      ويُذكر أن الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ارتقيا في 3 كانون الثاني/يناير 2020 إثر غارة أميركية قرب مطار بغداد، قبل أن يردّ حرس الثورة الإسلامية باستهداف قاعدة «عين الأسد» الأميركية في العراق.

      المصدر: وكالة إرنا

      مواضيع ذات صلة

      حرس الثورة: سنواصل درب سليماني حتى إفشال المؤامرات وبناء إيران قوية مستقلة

      حرس الثورة: سنواصل درب سليماني حتى إفشال المؤامرات وبناء إيران قوية مستقلة

      الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بغارات متفرقة على قطاع غزة

      الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار بغارات متفرقة على قطاع غزة

      مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: اغتيال سليماني جريمة عدوانية تُحمّل واشنطن مسؤولية دولية كاملة

      مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: اغتيال سليماني جريمة عدوانية تُحمّل واشنطن مسؤولية دولية كاملة