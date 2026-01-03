محلل أميركي: سليماني واجه داعش والقاعدة وهدّد مصالح واشنطن و”إسرائيل”

قال الكاتب والمحلل الأميركي “دانيال لازار” إن “أعمال القائد الشهيد قاسم سليماني شكّلت تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل”، مؤكّدًا أن “هدفه الأساسي كان مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة عبر تعزيز محور المقاومة”.

وأضاف أن ما اعتبره سليماني مسارًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال مكافحة الإرهاب، كانت الولايات المتحدة تراه عامل “عدم استقرار”، وهو ما شكّل خلفية قرار اغتياله.

ويُذكر أن الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ارتقيا في 3 كانون الثاني/يناير 2020 إثر غارة أميركية قرب مطار بغداد، قبل أن يردّ حرس الثورة الإسلامية باستهداف قاعدة «عين الأسد» الأميركية في العراق.

