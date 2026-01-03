تركيا تعتقل 67 مشتبهاً بانتمائهم لـ “داعش” في إسطنبول

قررت محكمة تركية، أمس الجمعة، توقيف 67 مشتبهاً بهم في إطار تحقيقات واسعة تجريها النيابة العامة في إسطنبول ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، على خلفية أنشطة تهدد الأمن الداخلي وارتباطات مباشرة بعناصر التنظيم في ولاية يالوفا شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر قضائية باستكمال استجواب 147 مشتبهاً أوقِفوا مؤخراً، حيث وافقت المحكمة على طلب النيابة توقيف 67 من أصل 72، فيما فرضت الرقابة القضائية على 48 آخرين، وقررت ترحيل 32 مشتبهاً بهم إلى مراكز الإبعاد باعتبارهم خطراً أمنياً.

وبحسب التحقيقات، فإن من بين الموقوفين قيادياً بارزاً يُشتبه بتنظيمه دروساً واجتماعات غير قانونية داخل مساجد غير مرخّصة، بهدف استقطاب عناصر لصالح التنظيم، إضافة إلى مشتبهين على صلة مباشرة بهجوم يالوفا الأخير، وآخرين متورطين في الدعاية للتنظيم أو مصنّفين ضمن «المقاتلين الإرهابيين الأجانب».

وتأتي هذه الإجراءات عقب عملية أمنية نفذتها السلطات التركية في ولاية يالوفا، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة ثمانية آخرين، ومقتل ستة من عناصر «داعش»، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التركية.

المصدر: وكالة الأناضول