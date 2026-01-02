الشرطة الإيرانية تحبط مخططات الشغب وتواجه التضليل الإعلامي برواية موثوقة

أكد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، أحمد رضا رادان، أن الشرطة الإيرانية تعمل على إحباط سيناريوهات الشغب والتجزئة التي يخطط لها “أعداء الوطن”، مشددًا على “جاهزيتها لمواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي”.

وقال رادان إن “الأجهزة الأمنية تقف أيضًا في مواجهة “التضليل الإعلامي المعيب والأكاذيب التي تروّجها منصات معادية عن وجود فوضى في البلاد”، مؤكدًا أن “الرد يتم عبر تقديم الرواية الصحيحة والموثوقة للرأي العام”.

وأضاف أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار يتطلب مواجهة ميدانية للمخططات التخريبية، إلى جانب معركة الوعي في مواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه الواقع الداخلي”.

المصدر: موقع المنار