تقرير مصور | في عام واحد فقط مقتل حوالي 128 صحافياً في العالم.. 56 منهم في فلسطين فقط

قتل حوالي 128 صحافيًا في مختلف أنحاء العالم في العام 2025 أكثر من نصفهم في منطقة الشرق الأوسط.



