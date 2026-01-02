الجمعة   
    عربي وإقليمي

    الجيش السوداني يأسر مقاتلين في جنوب السودان ويعلن مقتل قيادي بالدعم السريع

      أعلنت مصادر عسكرية في الجيش السوداني أسر أكثر من عشرة مقاتلين من دولة جنوب السودان، خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، في معارك اندلعت قبل يومين ببلدتي كازقيل والرياش بولاية شمال كردفان وسط البلاد.

      وأوضحت المصادر أن الجيش والقوات المتحالفة معه تمكنوا من أسر العناصر أثناء المواجهات الميدانية، مشيرة إلى أن “الخرطوم تستعد لمخاطبة حكومة جنوب السودان وتقديم أدلة رسمية تثبت مشاركة هؤلاء المقاتلين في صفوف الدعم السريع”.

      في السياق نفسه، ذكرت مصادر بمقتل القائد الميداني في قوات الدعم السريع حامد علي أبو بكر، الذي يقود ما يُعرف بـ«متحرك السيف الباتر»، إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مدينة زالنجي بوسط دارفور.

      ونعى مستشار قائد الدعم السريع، القيادي القتيل، متهمًا الجيش السوداني بتنفيذ ما وصفه بـ«عملية اغتيال»، ومتوعدًا بالرد، مؤكداً أن “استهداف القادة «لن يزيدهم إلا إصراراً» على مواصلة القتال”.

      ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربًا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.

      المصدر: الجزيرة نت

      أكثر من 13 مليون نازح بسبب الحرب في السودان

      نزوح أكثر من 10 آلاف شخص خلال ثلاثة أيام في شمال دارفور وجنوب كردفان وسط تصاعد المعارك

      البرهان: لا هدنة ما دامت قوات الدعم السريع موجودة في أي شبر من السودان

