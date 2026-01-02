قصف صهيوني بالتزامن مع غرق خيام نازحين في غزة

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها بقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، انطلاقًا من محور مراد الذي يفصل رفح عن بقية مدن القطاع، ما أدى إلى إصابة أربعة نازحين قرب خيامهم شمالي رفح.

واستهدفت مدفعية العدو الإسرائيلية المناطق الجنوبية والشرقية لخان يونس، بالتزامن مع توغلات عسكرية وإقامة سواتر ترابية وتوسعة ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» شرق شارع صلاح الدين.

وفي موازاة التصعيد الميداني، تسببت الأمطار الناتجة عن منخفض جوي في غرق أعداد كبيرة من خيام النازحين في منطقة المواصي، حيث تشكلت برك ومستنقعات مائية وسط عجز البلديات، في ظل منع الاحتلال إدخال مستلزمات الإيواء والوقاية، ما فاقم المعاناة الإنسانية للنازحين.

المصدر: موقع المنار