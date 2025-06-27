عربي وإقليمي

حماس: لتحقيق دولي حول تعمد الاحتلال الاسرائيلي قتل المجوّعين في غزة

قالت حركة حماس في بيان لها الجمعة إن “ما يجري من قتل ممنهج بحق المدنيين المجوّعين في قطاع غزة، يُعد جريمة فاضحة ودليلاً جديداً على وحشية الاحتلال الاسرائيلي وقادته الفاشيين بزعامة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضافت حماس أن “التقرير الذي نشرته صحيفة (هآرتس) الصهيونية ونقلت فيه شهادات عن ضباط وجنود في جيش الاحتلال الصهيوني المجرم بشأن تلقيهم أوامر وتعليمات عليا بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات في غزة هو تأكيد جديد على الدور الحقيقي الذي تمثّله هذه الآلية الإجرامية بوصفها وسيلة للإبادة وقتل المدنيين العزّل بعد تجويعهم والتنكيل بهم”.

وطالبت حماس “الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية حيث أدّت هذه الآلية إلى استشهاد نحو 570 مواطناً وإصابة قرابة 4 آلاف جريح بذريعة توزيع المساعدات”.

ودعت حماس إلى “استئناف توزيع المساعدات عبر وكالة أونروا وكافة المنظمات الدولية الإنسانية المتخصّصة من أجل رفع الظلم والقهر الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الاحتلال وسياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام