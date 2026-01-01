أبو حسنة: استمرار الحرب في غزة بطرق مختلفة



أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدنان أبو حسنة، أن الحرب في قطاع غزة مستمرة بطريقة أخرى رغم وقف إطلاق النار، عبر استمرار المعاناة الإنسانية وانتشار الأمراض والدمار الواسع للبنى التحتية.

وأشار أبو حسنة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “غزة قد تعود إلى المربع صفر إذا استمر هذا الوضع، خاصة مع عدم تحسّن الأوضاع بشكل جذري كما كان متوقعا بعد وقف إطلاق النار”.

ولفت أبو حسنة إلى أن “إسرائيل لن تكتفي بمنع الأونروا من إدخال 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإنسانية، بل ستضيف عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية إلى قائمة المنع”.

وقال إن “هذه المنظمات فاعلة في قطاعي الإغاثة والطب، وأن غيابها عن المشهد من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويجعلها أكثر خطورة”.

المصدر: قدس برس