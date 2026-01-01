من الخطة إلى الشراكة: لقاء إعلامي تنسيقي في مرقد سيد شهداء الأمة (رض)

في إطار تعزيز التنسيق الإعلامي وتطوير آليات التعاون المشترك، عُقدت يوم امس الاربعاء جلسة تنسيقية إعلامية في مرقد سيد شهداء الأمة، بدعوة من مديرية الإعلام والعلاقات، وبحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها تلفزيون المنار، قناة الصراط، إذاعة النور ممثَّلة بمديرتها الحاجة حنان الحسيني، إذاعة صوت الهدى، موقع العهد الإخباري، مؤسسة سيميا، إضافة إلى مسؤولي الشبكات الإعلامية في مناطق بيروت والجنوب والبقاع.

وافتُتحت الجلسة بكلمة لمدير مديرية الإعلام والعلاقات في المرقد، د. ضياء أبو طعام، عرض فيها مبررات الخطة الإعلامية المطروحة وبنودها الأساسية، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل الإعلامي بما يخدم رسالة المرقد ويعزز حضورها الإعلامي.

عقب ذلك، شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت آليات التعاون الإعلامي وتطوير الأداء المشترك. ثم كانت مداخلة للمدير التنفيذي في المرقد، الحاج جهاد عطية، استعرض فيها أوضاع المرقد، وأعمال التوسعة الجارية، وواقع النشاطات القائمة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المؤسسات الإعلامية في مواكبة هذه المسيرة ونقل صورتها الحقيقية.

كما قدّم مدير الأنشطة الثقافية في المرقد الشريف، الشيخ عبد المنعم قبيسي، مداخلة تناول فيها التحضير لإطلاق المسابقة الإلكترونية، مشددًا على أهمية إيصال الرسالة الثقافية والتربوية للمرقد بمساندة وسائل الإعلام ودورها في توسيع دائرة التأثير.

وفي ختام الجلسة، قدّمت إدارة المرقد الشريف هدايا تذكارية للمشاركين، تلاها جولة إعلامية في أرجاء المرقد، جرى خلالها التعريف بالغرفة الإعلامية والاطلاع على أعمال التوسعة الجارية.

المصدر: اعلام بيروت