إيران تعلن اعتقال 7 عناصر مرتبطة بجماعات معادية وضبط 100 مسدس مهرب

أفاد مصدر مطّلع في وزارة الأمن الإيرانية، الأربعاء، باعتقال سبعة أشخاص مرتبطين بجماعات معادية للبلاد. وأوضح المصدر أن خمسة من المعتقلين لهم صلة بنقطة ارتباط للتيار الشاهنشاهي المقيم في الولايات المتحدة، فيما ارتبط شخصان آخران بجماعات معادية متمركزة في أوروبا.

وأشار المصدر إلى أن السلطات ضبطت نحو 100 مسدس مهرب، وتم اعتقال جميع المتورطين في إدخال هذه الأسلحة إلى البلاد.

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت مهمة هذه العناصر دفع التجمعات الاحتجاجية في إيران نحو العنف، وفق ما أكده المصدر الأمني.

المصدر: وكالة انباء فارس