إيران تدعو إلى الحوار وضبط النفس في اليمن وتحذّر من أي خطوات تفاقم عدم الاستقرار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع «عن كثب» التطورات الأمنية الأخيرة في جنوب وشرق اليمن، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى معالجة القضايا الراهنة عبر الحوار، وضبط النفس، ومراعاة مصالح الشعب اليمني والاعتبارات الأمنية الإقليمية.

وجاءت تصريحات بقائي ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن المستجدات في اليمن، حيث شدد على ضرورة تضافر جهود دول المنطقة للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن طهران تعتبر «أي عمل يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في اليمن وانعدام الأمن في المنطقة أمرًا غير مقبول».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده ترى أن «الحل الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في الحوار الشامل، وتنفيذ خارطة الطريق، وتشكيل حكومة شاملة»، وذلك ضمن إطار يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.