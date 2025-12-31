ماكرون يتعهد بضمان نزاهة انتخابات 2027 الرئاسية وحمايتها من أي تدخل خارجي

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة، على التزامه ببذل كل الجهود اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027 «بمنأى من أي تدخل خارجي».

وقال ماكرون في كلمته: «سأبذل كل الجهود لكي تُجرى الانتخابات الرئاسية بأكبر قدر من الهدوء، وخصوصًا بمنأى من أي تدخل خارجي»، في إشارة إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بأمن الاستحقاقات الانتخابية.

وشهدت فرنسا خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في التدخلات الخارجية الرقمية، ومحاولات التلاعب بالرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أعمال قرصنة طالت معظم الحملات الانتخابية. وفي هذا السياق، توقعت خدمة «فيجينوم»، المكلّفة مكافحة محاولات زعزعة الاستقرار، أن تمتد هذه التهديدات إلى الانتخابات البلدية المقررة في آذار/مارس 2026، وكذلك إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2027.

المصدر: أ.ف.ب.