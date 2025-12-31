الأربعاء   
    لبنان

    سلام إلى اللبنانيين: عهد بمتابعة العمل لإزالة الاحتلال وبسط سلطة الدولة

      توجه رئيس الحكومة نواف سلام عشية العام الجديد، إلى جميع اللبنانيين بأطيب التمنيات بسنة تحمل معها الأمل باستمرار تعافي الدولة واستعادة الثقة بها.

      ووعد سلام اللبنانيين “بأن نواصل، وإياهم، مسيرة الإصلاح وبسط سلطة الدولة”، وقال “عهدٌ متجدّد أن نتابع العمل من أجل إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، وإزالة الاحتلال، وتأمين عودة أسرانا”.

      وأضاف “‏وفي هذه الليلة، تحية تقدير لعناصر الجيش وقوى الأمن المنتشرين على امتداد الوطن، ساهرين على أمن اللبنانيين وسلامتهم”.

      المصدر: موقع المنار

