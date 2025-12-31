وزير الداخلية أثنى على جهود فريق عمله في الوزارة: سنبقى على جهوزية تامة لخدمة المواطنين

شكر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان، “فريق عمله في الوزارة من ضباط ومدنيين”، مثنيا على “جهودهم التي ساهمت في تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام المنصرم”.

وأكد “تقديره لما أبداه الفريق من التزام وجدية”، لافتا إلى أن “هذا الأداء يعكس روح المسؤولية التي ينبغي أن تواكب العمل في العام الجديد الذي ستكون فيه الوزارة أمام عدد من الاستحقاقات”.

وتمنى “عاما جديدا يحمل المزيد من التقدم والنجاحات”، مشددا على “ضرورة الاستمرار في العمل بالروح نفسها، وبكل شفافية، لما فيه مصلحة الإدارة والمواطن على حد سواء”.

وأكد الوزير الحجار أن “الوزارة ستبقى على جهوزية تامة لخدمة المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسساتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام