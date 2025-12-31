الأربعاء   
   31 12 2025   
   10 رجب 1447   
   بيروت 20:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزير الداخلية أثنى على جهود فريق عمله في الوزارة: سنبقى على جهوزية تامة لخدمة المواطنين

      شكر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان، “فريق عمله في الوزارة من ضباط ومدنيين”، مثنيا على “جهودهم التي ساهمت في تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام المنصرم”.

      وأكد “تقديره لما أبداه الفريق من التزام وجدية”، لافتا إلى أن “هذا الأداء يعكس روح المسؤولية التي ينبغي أن تواكب العمل في العام الجديد الذي ستكون فيه الوزارة أمام عدد من الاستحقاقات”.

      وتمنى “عاما جديدا يحمل المزيد من التقدم والنجاحات”، مشددا على “ضرورة الاستمرار في العمل بالروح نفسها، وبكل شفافية، لما فيه مصلحة الإدارة والمواطن على حد سواء”.

      وأكد الوزير الحجار أن “الوزارة ستبقى على جهوزية تامة لخدمة المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسساتهم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      وزير الداخلية يتفقد التدابير ليلة رأس السنة في ثكنة الضبية ويتحدث للإعلام

      وزير الداخلية يتفقد التدابير ليلة رأس السنة في ثكنة الضبية ويتحدث للإعلام

      الحجار استقبل اللواء رائد عبدالله ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي : تشديد على الجهوزية الكاملة للأجهزة الأمنية ليلة رأس السنة وضمان سلامة المواطنين

      الحجار استقبل اللواء رائد عبدالله ومجلس قيادة قوى الأمن الداخلي : تشديد على الجهوزية الكاملة للأجهزة الأمنية ليلة رأس السنة وضمان سلامة المواطنين

      الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية وتابع واقع السير في بيروت

      الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية وتابع واقع السير في بيروت