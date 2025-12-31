شي جينبينغ: الاقتصاد الصيني سيحقق هدف النمو «بنحو خمسة بالمئة» في 2025 رغم الضغوط

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، إن اقتصاد بلاده سيحقق الهدف المحدّد للنمو «بنحو خمسة بالمئة» خلال عام 2025، رغم «الضغوط» التي واجهها في عام وصفه بـ«غير العادي»، وذلك وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وجاء إعلان شي في خطاب ألقاه بمناسبة ليلة رأس السنة أمام هيئة استشارية سياسية رفيعة المستوى، وأوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». ويتماشى هذا التقدير مع الهدف المعلن للحكومة، ويوازي معدل النمو المسجّل في عام 2024، والذي بلغ أيضًا خمسة بالمئة.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطًا متزايدة منذ سنوات، في ظل تعافٍ غير مكتمل للإنفاق الاستهلاكي بعد التراجع الحاد الذي تسببت به جائحة كوفيد-19. كما تعاني الصين من أزمة ديون مستمرة في قطاع العقارات، وفائض في الطاقات الصناعية، إلى جانب تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن.

وقال شي، في كلمته أمام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وفق «شينخوا»، إن بلاده «تغلبت على العديد من الصعوبات والتحديات، وحققت أهدافها وأكملت مهامها على أكمل وجه»، مضيفًا أنها «نجحت في تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأكد أن «من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى نحو خمسة بالمئة».

ويتوقع خبراء على نطاق واسع أن تعلن بكين هدفًا مماثلًا للنمو الاقتصادي لعام 2026 خلال المؤتمر الوطني، المقرر عقده مطلع آذار/مارس.

وفي خطاب لاحق وُجّه إلى الأمة، شدد شي على أن الصين «تجاوزت العديد من الصعوبات والتحديات» خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية والدفاعية تعززت. وقال، بحسب «شينخوا»، إن «نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى دخلت في منافسة على الصدارة، وتم تحقيق اختراقات في مجال البحث والتطوير المتصل بالرقائق».

وأضاف أن على الصين «التركيز على أهدافها ومهامها، وتعزيز الثقة، وبناء الزخم للمضي قدمًا» خلال العام المقبل.

وفي مؤشر إيجابي للسلطات، أظهرت بيانات صدرت الأربعاء توسّع نشاط المصانع في كانون الأول/ديسمبر، ما أنهى حالة انكماش استمرت ثمانية أشهر.

المصدر: أ.ف.ب.