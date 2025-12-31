الأربعاء   
    دولي

    مادورو يدعو لكسر الرقابة الأميركية على الإعلام وكشف الحقيقة عن فنزويلا

      دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى كسر الرقابة الأميركية المفروضة على وسائل الإعلام وكشف الحقيقة حول بلاده عبر شبكات التواصل الاجتماعي، محملاً “واشنطن مسؤولية بث أخبار كاذبة ومحاولة إشعال حرب ضد فنزويلا”.

      وأشار مادورو إلى أن “حملات التضليل الأميركية تستهدف موارد بلاده الطبيعية”، مؤكدًا “أن الخلاف لا يتعلق به شخصيًّا بل بثروة فنزويلا الوطنية”.

      ويأتي هذا في ظل توترات متصاعدة بين كاراكاس وواشنطن، بعد احتجاز الولايات المتحدة لناقلات نفط فنزويلية، واستهداف عدة قوارب بذريعة مكافحة تجارة المخدرات، وتصنيف النظام الفنزويلي كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، بالإضافة إلى دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمادورو للتنحي عن منصبه وتهديده بأسطول بحري حول البلاد.

      المصدر: الميادين نت

      واشنطن تدقّق في تجنيس صوماليين تمهيدًا لسحب الجنسية والترحيل

      قالیباف: رد الشعب الإيراني على أي تهديد سيكون واسعًا وحاسمًا

      علي شمخاني: أي عدوان على إيران سيُواجَه بردّ فوري يفوق التوقعات

