روسيا تؤكد مشاركتها الفاعلة في قمة قادة مجموعة العشرين بميامي

أعلنت روسيا استعدادها للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في ميامي يومي 14 و15 ديسمبر 2026 على المستوى المناسب.

وأوضح السفير الروسي لشؤون مجموعة العشرين، “مارات بيردييف”، أن “روسيا عينت ممثليها في جميع الفعاليات الوزارية والخبراء المتخصصين، لتغطية مجالات التجارة، الابتكار، الطاقة، وإلغاء القيود التنظيمية”، مؤكدًا “التنسيق الشامل عبر اللجنة الحكومية برئاسة شيربا روسيا سفيتلانا لوكاش”.

وأضاف أن “روسيا ستركز على تعزيز التعاون المثمر والمتكافئ مع الشركاء، ودعم النظام الاقتصادي العالمي وآليات التجارة والتمويل مع مراعاة مصالح دول الجنوب والشرق العالمي، بعيدًا عن الحسابات السياسية”.

.

المصدر: روسيا اليوم