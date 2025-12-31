عناوين وأسرار الصحف المحلية لليوم الأربعاء 31-12- 2025

العناوين

الأخبار:

-انتخابات قيادة “حماس” الجديدة

-معركة الحفاظ على المقاومة

-“الشقيقتان” في اليمن… حرب معلنة

الديار:

-لبنان 2025… بلا خلاص وبلا انفجار

-قمة فلوريدا: بيروت داخل دائرة النار

-إشكالية دستورية حول اقرار «الفجوة المالية»؟

البناء:

تصعيد صيني تايواني… وروسي أوكراني… وتركيا والصومال: أطماع إسرائيلية

السعودية تقصف أسلحة ومعدات إماراتية في المكلا وتنذر أبوظبي بمغادرة اليمن

-الإمارات تأسف للموقف السعودي وتنسحب… واشتباكات بين الانتقالي والرئاسي

النهار:

-استحقاقات 2026 تتزاحم: حرب أو لا حرب؟!

-سلاح “فتح” للدولة ودلالات هدية اليوم الأخير

الجمهورية:

-تقديرات متناقضة لنتائج لقاء فلوريدا

-لبنان يودّع عامًا من الوعود ويستقبل 2026 بحذر وأمل

اللواء:

– عام «القرارات المصيرية» ينتظر الضغط الأميركي لمنع الانتهاكات “الإسرائيلية”

– سلام في عين التينة لمعالجة الاعتراض السلبي.. ودفعة خامسة من السلاح الفلسطيني للجيش

الاسرار

البناء:

خفايا

ربطت مصادر دبلوماسية خليجية الأزمة التي انفجرت علناً بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتراكم يمتد لأكثر من سنة في ملفات تنفرد عبرها الإمارات بسياسات وتحالفات تنتهي عموماً بالوقوف في خندق يواجه التموضع السعودي مثل السودان والربط بين الدعم السريع والإمارات عبر رصد سفن تجارة الذهب لقادة الدعم السريع وموانئ إماراتية، وكذلك العلاقة بقيادة محافظة السويداء السورية في مواجهة نظام الرئيس المدعوم من السعودية أحمد الشرع وانتهاء بالعلاقة مع حكومة أرض الصومال التي ترى السعودية أن الاعتراف “الإسرائيلي” بها تمهيد لحصار السعودية الذي وضعت الرياض توسّع المجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت بدعم إماراتي في سياقه. وتقول المصادر الخليجية إن الموقف السعودي النهائي سوف يتقرر في ضوء كيفية تعامل الإمارات مع خطة الحسم في اليمن التي قرّرتها السعودية ولن تتراجع عنها.

كواليس

تقول المصادر الإعلامية “الإسرائيلية” إن مصير المشاركة التركية في القوة الدولية في غزة ترك بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفق اتفاقات فلوريدا بين ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن يتولى ترامب إقناع تركيا وحكومة دمشق بقبول ترتيبات أمنية “إسرائيلية” تتضمن الاحتفاظ بجبل الشيخ وعدم ذكر الجولان في الاتفاق ومنطقة منزوعة السلاح بعمق 30 كلم ومدى جوي حيوي لحركة سلاح الجو “الإسرائيلي” داخل خط عرض يصل المصنع على الحدود اللبنانية السورية ومنطقة التنف على الحدود العراقية السورية وصولاً إلى الحدود الأردنية السورية وخط فك الاشتباك في الجولان على أن تكون هذه المنطقة خارج نطاق أي رادارات أو شبكات “دفاع” جويّ وأن تملك “إسرائيل” حق الفيتو على نوعيّة تسليح الجيش السوري بما لا يشكل تهديداً مستقبلياً لـ”إسرائيل”.

الديار:

أكدت أوساط مطلعة “للديار” ان استئناف تسليم حركة فتح للسلاح في المخيمات، مقدمة للانتقال الى مرحلة جديدة في العام الجديد، حيث يفترض أن يفتح ملف الفصائل الفلسطينية الأخرى. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات، أن حركة فتح دخلت على خط التحريض على سلاح حركة حماس في مخيمات الجنوب، وجرى تقديم معلومات الى السلطات اللبنانية المعنية، بوجود سلاح ثقيل لدى الحركة، وليس فقط سلاح متوسط وخفيف.

أكدت أوساط سياسية مطلعة “للديار”، أن حالة الانتظار الثقيل في دوائر القرار في بيروت كانت سيدة الموقف في ظل شح المعلومات الواردة من فلوريدا حيث عقدت القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة “الاسرائيلية” بنيامين نتنياهو. ووفق تلك المصادر، حاولت المقرات الرسمية في بعبدا، وعين التينة، والسراي الحكومي، الحصول على معلومات، كل وفق خطوطه المعتادة مع الأميركيين، لكن لم تكن هناك إجابات على الأسئلة.

وفي هذا السياق، قد تطول فترة الانتظار الى ما بعد الاسبوع الاول من العام الجديد، خصوصا ان وزارة الخارجية لا تقوم بدور فاعل على خط الحصول على المعلومات الدبلوماسية. ويبدو أن الامر سيكون على عاتق جهود شخصية، بانتظار تبلور موقف أميركي رسمي يأمل لبنان أن يتبلغه قبل موعد انعقاد اجتماع الميكانيزم المقبل.

علمت ” الديار” ان قضية الأمير السعودي المزعوم أبو عمر تتجه نحو المزيد من التفاعل مع انتقال الملف من استخبارات الجيش الى النيابة العامة التمييزية. وسيعمد القاضي جمال الحجار الى التوسع في التحقيقات لتشمل شخصيات متورطة في الملف. وثمة توجه للادعاء على الشيخ خلدون عريمط في الملف، بعد توفر معطيات جدية حول شبهة تورطه، ورود ادعاء شخصي ضده. ووفق المعلومات، فان ” كرة الثلج” بدأت بالتدحرج ولن تتوقف، خصوصًا أن السعودية لم تتدخل حتى الآن إيجابا أو سلبا بالموضوع.

النهار:

يلاحظ أن الاتصالات بين لبنان وروسيا حول موضوع الرحلات الجوية المتوقفة بين البلدين، لا زالت مجمدة رغم العتب الروسي المضمر، إلا أن الأمور مرتبطة بوضع المنطقة وليس للبنان قدرة على الخروج من هذه الأزمة في المرحلة الراهنة، مع الحفاظ على ثبات العلاقة بين البلدين.

بدا مستغرباً عقد لقاء تربوي موسع في بكركي جمع وزيرة التربية الى نواب من مختلف الأحزاب والتيارات ومسؤولي المدارس من دون دعوة المعلمين والنقابة التي تمثلهم. علماً أن البيان الموزع عن اللقاء تضمن أسماء لم تحضر اللقاء بل ربما حضرت بعد انفضاضه.

فيما تستعد المستشفيات الى رفع ما نسبته 15 في المئة على الرسوم الاستشفائية بدءًا من مطلع العام الجديد، أبلغت شركات التأمين عملاءها بزيادات تتجاوز تلك النسبة بكثير مما قد يدفع مؤمنين كثر الى الاستغناء عن عقودهم وبالتالي زيادة الأزمة الاستشفائية التي بالكاد تجاوزت الأزمة التي وقعت في العام 2019.

الجمهورية:

يخطَّط أحد نواب الشمال لعدم خوض معركة ضروس في منطقته ضدّ حزب مسيحي، لأنّه لا يرى فائدة من معركة قد تكون خاسرة في ظل توزّع اللوائح، وأنّه ليس هناك داعٍ ليخوض معركة تيار آخر ضدّ هذا الحزب.

اللواء:

استوقف متابعونَ كلامٌ للتيار الوطني الحر عن إمكانية التحالف مع أي طرف، عدا «القوات اللبنانية»، مما أثار تساؤلاً هل التحالف مع الثنائي الشيعي وارد بعد موقف التيار من موضوع السلاح!

لم يُحسم الجدل الدستوري حول ما إذا كان مشروع قانون الفجوة المالية يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، فلا نص واضحاً في المسائل المفترض أن تحظى بموافقة الثلثين كالموازنة وتعديل الدستور مثلاً..

تمكَّن مرجع حكومي من تطويق اعتراضات، باسثناء التصعيد غير المفهوم لمؤسسة مصرفية متحكِّمة بعمل المصار

المصدر: صحف