توقّع عودة حركة القطارات العابرة للمانش إلى طبيعتها ليلا بعد تعليقها بسبب مشكلة تقنية

استؤنفت تدريجيا حركة مرور القطارات بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي، مع توقّع عودتها إلى طبيعتها ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد ساعات على تعليقها بسبب مشكلة تقنية أدت إلى اضطراب جداول رحلات مسافرين كثر في ذروة عطل نهاية العام، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأعلنت “غتلينك”، الشركة المشغّلة لنفق المانش مساء الثلاثاء “تواصل الاستئناف التدريجي للحركة”، موضحة أن “حركة المرور تُدار بالتناوب في الاتجاهين”، مؤكدة أن الأعمال ستستمر هذا المساء وستتيح العودة إلى الوضع الطبيعي خلال الليل.

وكانت شركة القطارات يوروستار أعلنت استئناف خدماتها تدريجيا، ولكنّها نبّهت إلى أن “خلل التغذية بالتيار الكهربائي عبر الخطوط الهوائية ما زال قائما، وننصح بشدة كل مسافرينا بإرجاء رحلاتهم”.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة لـ”وكالة فرانس برس”، في وقت سابق الثلاثاء، أن الحركة تُستأنف عند الساعة 16,00 ت غ، مع الإشارة إلى توقع تأخير واستغراق الرحلات فترات أطول هذا المساء.

المصدر: فرانس برس