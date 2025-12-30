استشهاد شاب وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون بجروح مساء الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة بين بلدتي عينابوس وعوريف جنوب نابلس.

وأظهر توثيق مصور اشتعال النار بالمركبة بعد انقلابها نتيجة إصابة مستقليها برصاص الاحتلال، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أولي عن ثلاث إصابات خطيرة قبل أن يعلن لاحقًا عن نقل مصابين اثنين إلى مستشفى رفيديا، يعاني كل منهما من عدة رصاصات.

كما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى مصاب رابع كانت حالته حرجة، قبل أن يعلن لاحقًا عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفلسطيني الذي استشهد حاول دهس قوة له أثناء عملها في منطقة عينابوس، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بين جنوده.

في سياق متصل، أصيب فلسطيني آخر مساء الثلاثاء بجروح نتيجة قنبلة صوت أطلقتها قوات الاحتلال في بلدة عوريف خلال اقتحامها للقرية وجولتها في شوارعها. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عراق بورين جنوب نابلس، وجابت شوارعها وأجرت جولة استفزازية بين منازل المواطنين.

المصدر: عرب 48