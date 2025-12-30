حزب الله يقدم التعزية والتبريك لقيادة حركة حماس بشهادة القادة المجاهدين الكبار

قدّم مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله، النائب السابق حسن حب الله، في اتصال هاتفي بممثل حركة حماس في لبنان ‏أحمد عبد الهادي، التعزية والتبريك بشهادة القادة المجاهدين الكبار: محمد السنوار، محمد شبانة، حكم العيسى، رائد سعد، ‏والناطق الرسمي باسم كتائب عزالدين القسام القائد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة). ‏

ورأى حب الله أن اغتيال القادة لن يكسر إرادة المقاومة ولن يطفئ جذوتها، وإن الدماء الطاهرة لهؤلاء القادة ستنبت جيلًا من ‏المقاومين أشد بأسًا وإصرارًا وثباتًا ومضيًا في مسيرة الجهاد حتى تحقيق النصر بإذن الله. ‏

وأكد تضامن حزب الله الكامل مع المقاومة الفلسطينية وشعبها، وأن هذا العدو الإسرائيلي الذي يتمادى ويتغطرس من فلسطين ‏إلى لبنان وسوريا واليمن دون رادع، لن يوقفه إلا خيار المقاومة، الذي هو الطريق الوحيد الذي سيسقط كل مشاريع ‏الاستسلام التي يحاول هذا العدو ومن خلفه شريكته أميركا فرضه على المنطقة.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية