الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 12:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الأسدي: قوات الأمن الفلسطيني تسلّم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة

      أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي في بيان، ان” قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه وذلك في مخيم عين الحلوه – صيدا” .

      وأكد الأسدي أن” هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس العماد جوزف عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج عنه من عمل اللجنه اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها”.

      وختم الأسدي بالتأكيد ان “هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية- اللبنانية وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الجيش اللبناني ينفي إجبار سوريين على عبور النهر ويؤكد تسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الشرعية

      الجيش اللبناني ينفي إجبار سوريين على عبور النهر ويؤكد تسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الشرعية

      الجيش اللبناني كشف على عدد من المنازل في بلدتي بيت ياحون وبيت ليف

      الجيش اللبناني كشف على عدد من المنازل في بلدتي بيت ياحون وبيت ليف

      توقيع مراسيم ترقية ضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية

      توقيع مراسيم ترقية ضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية