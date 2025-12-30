عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 30 كانون الاول 2025

الاخبار:

ترامب – نتنياهو: «بازار» الجبهات المفتوحة

أبو عمر مدد ولاية مفتي الجمهورية!

كلفة الحرب واستحالة نزع السلاح المقاومة على طاولة البيت الأبيض

نفاق وزراء «القوات» والكتائب: مع المصارف «جوّا»… والمودعين «برّا»!

أسعار الغذاء متذبذبة… وأرباح التجار تابتة

الديار:

حراك ديبلوماسي يُسابق «العاصفة»… البدء بـ«ترتيب الأوراق»

حزب الله يتبنى الواقعيّة…و3 معارك أمام عون وبري وسلام

مصر تضع ثقلها… واتفاق الغاز يُثير تساؤلات استراتيجيّة؟!

يُساعد في توسّع الشرخ “طوفان الكرامة” في الساحل… أداء «غير مُحايد» للسلطة

ترامب بعد لقائه نتنياهو: إتفاق واسع مع “إسرائيل”… وتحذير صريح لإيران وسوريا ولبنان

البناء:

ترامب يخوض معركة نتنياهو الانتخابية ويقدمه زعيماً مثالياً لحكم الكيان وحمايته

تفاهم أميركي إسرائيلي على النووي والصاروخي الإيراني ونزع سلاح غزة ولبنان

واشنطن لا تمنح تل أبيب تفويض التصرف وتهتم لأدوار تركيا ومصر والسعودية

النهار:

ثلاث محطات ترسم إطلالة السنة اللبنانية

لبنان في “انتظارات” الانتقال بين سنتين… عون وسلام يسارعان بإحالة مشروع الفجوة

2026 سنة الحسم

الجماعة الإسلامية بعد تصنيفها إرهابية: سنرد على القرار الأميركي

نتنياهو: التصعيد في الساحة لخدمة بقائه سياسيا

ترزيان يتخوف من بيع قسري للمصارف: واضع القانون هو حامل “اليوروبوند”

نداء الوطن:

ترامب لا يستبعد ضرب “حزب الله” والدولة صامتة بعد تخوين قاسم

لماذا تتراجع الدعوات الرهبانية؟

الإنفلونزا تحاصر لبنان … فهل اقترب الهلع؟

بين “أبي عمرين” اللبناني والسوري

بري مصرّ والمعارضة ستتحرّك وتضع الكرة بملعب الحكومة

مشروع قانون الفجوة بتوقيع فرنسي؟

معركة الذهب: المخزون على طاولة القمار السياسي

اللواء:

سلام يحيل مشروع الفجوة إلى المجلس: أفضل الممكن لإستعادة الودائع ووقف الانهيار

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث.. وعون ينوه بدور الجيش

الفجوة المالية: صفحة طويت

“قمة الملفات الساخنة” في فلوريدا: إيران وغزة وأزمة الشرق الأوسط

ترامب: إعادة الإعمار قريبا وعلى حماس نزع سلاحها .. ونتنياهو يقر بالصعوبات والخلافات

القسام تكشف عن استشهاد أبو عبيدة والسنوار و٣ قادة عسكريين

الجمهورية:

المغتربون والفجوة: لا تعديل ولا تمرير

عون: المؤسسات العسكرية خط الدفاع الأول عن لبنان

قمة الأسرار التي ستغير الشرق الأوسط

هدنة بلا سلام: كيف نجا العالم في 2025 ولماذا قد لا ينجو في 2026؟

غصن الزيتون ليس بريئا: خرائط الغاز تكتب حروب المنطقة

ليكن حصر السلاح إنجازا لبنانيا لا أميركيا ولا إسرائيليا

الشرق:

مشروع الفجوة المالية في بلد الغرائب والعجائب

«الفجوة»… سياسيّة وليست مالية!!!

عون يبحث وكرم تحضيرات اجتماع “الميكانيزم” ويوقع قانون “الفجوة”

-وزير البترول المصري جال على المسؤولين مذكرة تفاهم لتأمين الغاز وزيادة إنتاج الكهرباء

البناء:

خفايا

تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف يؤكد المؤكد سواء تجاه إيران وتحذيرها من العودة إلى برنامجها النووي أو تطوير برنامجها الصاروخي لكن باب التفاوض مفتوح ولا حرب الآن أو حول سلاح المقاومة في لبنان وغزة وضرورة نزعه من جهة.

ولكن من جهة مقابلة عدم ربط الخطوات المطلوبة في التهدئة بتحقيق هذا الهدف كشرط مسبق لمواصلة العمل.

وتقول المصادر إن القضايا المطروحة للنقاش هي بالتحديد ما يتصل بتداعيات التصلب الإسرائيلي برفض أي دور لتركيا إقليمياً وهذا يؤثر على التعامل الأميركي مع ملفي غزة وسورية، ومقابل هذا الملف مستقبل نتنياهو السياسي والانتخابي حيث يحتاج نتنياهو بقوة إلى دعم ترامب وهذا ما بدا واضحاً في كلام ترامب التسويقي لنتنياهو.

وفي قلب هذا الملف قضية العفو الرئاسي الإسرائيلي عن نتنياهو الذي ينتظر مزيداً من الدعم من ترامب في هذا الشأن.

كواليس

يعتقد دبلوماسي عربي سابق أن الجموح الإسرائيلي الدبلوماسي نحو الصومال هو اختبار لردة الفعل العربية فإن بقيت تحت سقف البيانات سوف تتدحرج جملة هجمات إسرائيلية مشابهة تطال كل المناطق الواقعة خارج نطاق السلطات المركزية في الدول العربية وتشجعها على الإعلان عن نفسها حكومات مستقلة مع وعد الاعتراف الإسرائيلي بها من السودان إلى سورية وسواهما في المغرب والمشرق وإن نجح العرب في احتواء الهجمة الإسرائيلية في الصومال والقضاء عليها بإعادة توحيد الصومال وإنهاء التمرد بمبادرات سياسية واقتصادية وضغوط عسكرية ومالية سوف تكون رسالة واضحة لكل من يفكر بالاعتماد على الوعود الإسرائيلية للإقدام على مغامرات مشابهة.

الجمهورية:

عُلِم ّأن قطبا ً سياسياً تمنى على حليف له اتخاذ موقف متشدد من ُمشروع حساس وخلافي.

لا يزال ابن أحد الوزراء السابقين في الشمال يدرس أياً من لائحتين يدعم؛ لائحة نائب تحالف معه سابقا أم حزب مسيحي يعيشان تقاربا بينهما، كونه غير قادر على حجز مقعد نيابي في دائرته الصغرى.

تشهد دائرة انتخابية شمالية حركة كبرى، إذ بات فيها 7 لوائح لحد اللحظة، على إحداها كاهن، لائحتان لحزب وأخريان لحزب آخر.

نداء الوطن:

عُلِم أن شخصيّة سياسيّة لبنانيّة نُقلت إلى أحد المستشفيات يوم الخميس الماضي، إثر تعرّضها لانتكاسة صحيّة، حيث أُجريت لها الإجراءات الطبّية اللازمة وسط تكتم شديد.

يُنقل عن سفير دولة كبرى قوله إن الكلام الذي أطلقه السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من إسرائيل لاستخدام القوّة لإنهاء وجود “حزب اللّه” المسلّح يعبّر عن حقيقة التوجّهات الأميركيّة في المرحلة المقبلة، وعلى القيادات اللبنانية التوقف عن سياسة إنكار التحذيرات، وعدم الادّعاء بأن رسائل التنبيه لم تصل إلى بيروت.

تدور في الأوساط الشيعيّة معركة صامتة بين حركة “أمل” و”حزب اللّه” حول هويّة الرئيس المقبل للمجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى حيث تبيّن أن “الحزب” يعمل لإيصال المفتي الشيخ أحمد قبلان في مقابل طرح حركة “أمل” اسم إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، ما ينذر بمواجهة داخليّة.

النهار:

تشير المعلومات الى أن أكثر من حزب وتيار سياسي، وضع اللمسات الأولى لمرشحيهم الجدد والتداول في من سيغادر من المحازبين المجلس النيابي الحالي، لكن ذلك لم يعلن قبل شهر، للتأكد مما اذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها أم هناك تمديد تقني لها.

زار وفد اعلامي وشخصيات لبنانية عاصمة عربية افريقية في مشهدية تذكر بدعوات كان يتقن اعدادها فريق الرئيس الراحل لهذه الدولة.

لم تبد الحكومة الحماسة المطلوبة بعد لتعيين اعضاء المجلس الدستوري على عكس ما فعلته حيال هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

يجري صاحب مؤسسة اعلامية اتصالات مع سياسيين ونواب ورجال دين سنّة والطلب اليهم اعلان التضامن مع الشيخ خلدون عريمط لكنه يجبه بأجوبة ان “الموضوع اصبح اكبر منا وخرج عن اطار سياسة اللفلفة والتغطية “.

اللواء:

يحتدم تسعير طائفي ومذهبي تحضيراً للانتخابات المقبلة، على الرغم من أجواء التحضير الهادئ والحيادي لهذا الاستحقاق..

تمرُّ العلاقة بين وزيرة على رأس وزارة حسَّاسة وخدماتية، ولجنة نيابية بأزمة ثقة، لأسباب متعدِّدة، وغير قابلة للمراجعة..

فوجئت أوساط دبلوماسية داخل اللجنة الخماسية المؤيِّدة لقانون الفجوة المالية، كيف أن أطرافاً وازنة في الحكومة والمجلس أخرجت مواقف معارضة له؟!

