كتائب القسام تُعلن استشهاد قيادات بارزة خلال “طوفان الأقصى” وتشيد بصمود غزة

نعت كتائب القسام عددا من قادتها، بينهم المتحدث العسكري ابو عبيدة.



المصدر: موقع المنار