    تقارير مصورة

    كتائب القسام تُعلن استشهاد قيادات بارزة خلال “طوفان الأقصى” وتشيد بصمود غزة

    نعت كتائب القسام عددا من قادتها، بينهم المتحدث العسكري ابو عبيدة.

    المصدر: موقع المنار

