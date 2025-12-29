الجهاد الإسلامي: دماء القادة الشهداء ستبقى منارة طريق التحرير

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالتعازي لكتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، “باستشهاد ثلة من القادة الكبار الذين واجهوا بكل شجاعة آلة القتل (الإسرائيلية)، التي ارتكبت على مدى عامين حرب إبادة همجية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وقالت في بيان مساء اليوم الإثنين: “ننعى إلى شعبنا الفلسطيني استشهاد القادة الكبار، محمد السنوار ومحمد شبانة وحكم العيسى ورائد سعد وحذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) الذين واجهوا العدوان مقبلين، فما وهنوا وما ضعفوا لما أصابهم، وقدّموا أرواحهم ودماءهم الطاهرة في سبيل مرضاة الله ومواجهة العدوان الهمجي”.

وأكدت أن “دماء القادة الشهداء التي روت أرضنا الطاهرة، ستبقى المنارة التي تضيء الطريق أمام الأجيال القادمة، والزاد الذي يشحذ الهمم نحو المزيد من التضحية والفداء حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا من رجس الاحتلال الغاصب”.

وشددت على أن “دماء المقاومين في كتائب الشهيد (عز الدين) القسام و(سرايا القدس) وكل قوى المقاومة وشهداء شعبنا، ستبقى الزاد الذي نستمد منه الإرادة والعزيمة لهزيمة الاحتلال ومشروعه فوق أرضنا”.