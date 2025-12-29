وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمياً “يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025” .وفيه :

” ولما كان قد تعذر على المواطنين تسديد الضرائب على الأملاك المبنية والرسوم العقارية استناداً إلى القيم التأجيرية الصادرة خلال العام ٢٠٢٥، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واقفال بعض وحدات المديرية العامة للشؤون العقارية وبعض وحدات مديرية المالية العامة،

استناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين،

تعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال عام ۲۰۲۵ صالحة لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 30-01-2026 ضمنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام