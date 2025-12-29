الوزير جابر استقبل السفير الكندي واجتمع مع بدران وأكد الحرص على دعم الجامعة اللبنانية : لتشكل مساحات تلاق وحوار وانفتاح للجيل الشاب

أكد وزير المالية ياسين جابر “الحرص على دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها وضمان استمراريتها كمؤسسة وطنية جامعة، لا تكتفي بتخريج الكفاءات العلمية وتؤمن تكافؤ الفرص في التعليم العالي لكل شرائح المجتمع وحسب، انما أيضاً كونها تشكّل مساحات تلاق وحوار وانفتاح للجيل الشاب كي لا تغرّبه بعض المواقف والسياسات المتناقضة عن وعي القيم المشتركة والتفاعل الايجابي البناء”.

وقال لدى استقباله رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران يرافقه رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور يحيي الربيع ورئيس مجلس المندوبين للاساتذة الدكتور دانييل القطريب،:”من اهتماماتنا تأمين ما يلزم من اعتمادات بما يحفظ المستوى العلمي للجامعة ويحصنه من جانب، ومن جانب آخر على عيش كريم لكادرها التعليمي والإداري لتستمر في دورها ولتكون جامعة طليعية للتطور الأكاديمي والاجتماعي في لبنان”.

وقد تم في خلال اللقاء عرض شامل لأوضاع الجامعة واحتياجاتها وسبل تأمينها.

وبعد الاجتماع، شكر بدران للوزير جابر اهتمامه ب”أوضاع الجامعة ومطالب اساتذتها”، وقال:” إن الاجتماع انقسم الى جزأين، الأول في حضور يحيي والقطريب والذي تركز على موضوع الراتبين الإضافيين والمساعدة لصندوق التعاضد وقد وعد الوزير جابر بدراستهما وايجاد الحلول لهما. والجزء الثاني كان ثنائيا وتناول شؤون الجامعة المالية بمختلف جوانبها” واصفاً اللقاء ب”الإيجابي والمثمر”.

وكان الوزير جابر استقبل السفير الكندي في لبنان Gregory Galigan وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها . وكانت مناسبة أطلع فيها الوزير جابر السفير Galigan على الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة وبشكل اساسي وزارة المالية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام