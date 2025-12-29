وظيفة شاغرة في شركة OpenAI مقابل أكثر من نصف مليون دولار سنوياً.. ولكن “مُرهقة”

ترغب شركة أوبن إيه آي OpenAI في دفع أكثر من نصف مليون دولار لشخص ما للتخفيف من سلبيات الذكاء الاصطناعي، لكن لهذه الوظيفة ثمن باهظ وفق الرئيس التنفيذي سام ألتمان فهي “مرهقة”.

إذا بدا هذا المبلغ كبيراً، فضع في اعتبارك سلبياته المحتملة: فقدان الوظيفة، والمعلومات المضللة، واستغلاله من قبل جهات خبيثة، وتدمير البيئة، وتراجع حرية التصرف، على سبيل المثال لا الحصر.

وصف الرئيس التنفيذي سام ألتمان الوظيفة بأنها “مُرهِقة” في منشور على منصة X يوم السبت. وكتب ألتمان: “ستجد نفسك مُنخرطاً في العمل مباشرةً”.

قال ألتمان إن منصب “رئيس قسم التأهب” “دور بالغ الأهمية في وقت حاسم”.

وأضاف: “تتطور النماذج بسرعة، وهي الآن قادرة على إنجاز الكثير من الأمور الرائعة، لكنها بدأت أيضاً تُشكّل تحديات حقيقية. لقد رأينا لمحة عن التأثير المحتمل للنماذج على الصحة النفسية في عام 2025؛ ونشهد الآن فقط تطور النماذج في مجال أمن الحاسوب لدرجة أنها بدأت تكتشف ثغرات أمنية خطيرة”.

ساهم برنامج ChatGPT من OpenAI في انتشار روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بين المستهلكين، الذين يستخدم الكثير منهم هذه التقنية للبحث عن مواضيع مختلفة، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والتخطيط للرحلات، أو إنجاز مهام بسيطة أخرى.

كما يلجأ بعض المستخدمين إلى التحدث مع هذه الروبوتات كبديل للعلاج النفسي، الأمر الذي فاقم مشاكل الصحة النفسية في بعض الحالات، وشجع على ظهور أوهام وسلوكيات مقلقة أخرى.

أعلنت شركة OpenAI في أكتوبر أنها تعمل مع متخصصين في الصحة العقلية لتحسين كيفية تفاعل ChatGPT مع المستخدمين الذين يظهرون سلوكاً مثيراً للقلق، بما في ذلك الذهان أو إيذاء النفس.

المصدر: cnbc arabia