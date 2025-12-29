حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة تطال طفلًا

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت شبانًا وأسرى محررين وطفلًا، عقب مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتركزت الاعتقالات في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث اعتقل الاحتلال عددًا من الشبان، بينهم أسرى محررون، وأعاد اعتقال أسير محرر، بالتزامن مع اقتحام منازل عدة في البلدة.

كما نفذت قوات الاحتلال اعتقالات متفرقة في محافظات نابلس وسلفيت والخليل وبيت لحم، شملت شبانًا وطفلًا يبلغ من العمر 16 عامًا، بعد مداهمة منازلهم.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن “تصاعد حملات الاعتقال، لا سيما بحق الأسرى المحررين والشبان، يعكس سياسة انتقامية ممنهجة ينتهجها الاحتلال في إطار العقاب الجماعي ومحاولات كسر حالة الصمود في المجتمع الفلسطيني”.

وحذّر المكتب من تداعيات استمرار هذه الحملات، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى “تحمّل مسؤولياتها في توثيق هذه الانتهاكات والضغط لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين”.

المصدر: وكالة شهاب