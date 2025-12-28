هاشم: استهداف منازل كفرشوبا اليومية يكرّس سياسة الاحتلال ويستدعي تحرك الميكانيزم والحكومة

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب الدكتور قاسم هاشم، أن إطلاق النار المتكرر على منازل مأهولة في بلدة كفرشوبا يُعدّ استهدافاً يومياً لا يقل خطورة عن ما تتعرض له قرى الحافة الأمامية الجنوبية، بهدف إفراغها وجعلها منطقة عازلة خالية من السكان، وذلك تنفيذًا للسياسة العدوانية للكيان الإسرائيلي.

وأكد أن هذا الوضع يستدعي وضع لجنة الميكانيزم أمام مسؤولياتها، واستنفارها للرد على أي ادعاء أو زعم إسرائيلي يهدف إلى زرع الرعب في قلوب أبناء الجنوب وتضليل الرأي العام بشأن مزاعم غير صحيحة، مشيراً إلى أن هذه القضايا تُعدّ سيادية على الأراضي اللبنانية.

وتابع هاشم: “أما ما يتعرض له لبنان من كفرشوبا وشبعا إلى القرى والبلدات الحدودية فهو خارج الاعتبارات، مما يضع دور هذه اللجنة موضع شك، ويجب على الحكومة رفع صوتها والمطالبة بضرورة التزام العدو ببنود اتفاق وقف العدوان”.

وأضاف: “أليس كافياً لأبناء القرى الجنوبية الحدودية البقاء في أرضهم رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، رغم غياب مقومات الصمود وغياب الحكومة عن حضورها كراعية لهم، خاصة لمن يمثل صمودهم عنوان الهوية والانتماء الوطني لأبعد مناطق الحدود”.

وأشار هاشم إلى أن “الزام المعنيين استخدام واستثمار ما يملك لبنان من عوامل قوة وتأثير لابعاد الأذى والعدوان عن اللبنانيين، وألا تستمر سياسة إدارة الظهر، لتدبر مناطق الجنوب أمورها والتسليم بما هو مفروض دون تحريك كل الإمكانيات المتوافرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية