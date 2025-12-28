منخفض جوي قوي يضرب لبنان.. أمطار غزيرة ورياح عاتية وثلوج على المرتفعات

يتأثر لبنان بمنخفض جوي قوي يفرض طقسًا شتويًا عاصفًا ومتقلبًا، تسوده أجواء باردة مع تساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانًا، مترافقة مع رياح ناشطة وقوية في مختلف المناطق.

وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية، تستمر الأمطار اليوم بالتساقط على فترات وتشمل معظم المناطق اللبنانية، ولا سيما الساحلية والشمالية والداخلية، مع احتمال حدوث عواصف رعدية محلية. ومن المتوقع أن تخف حدّة الهطولات مؤقتًا خلال ساعات النهار، قبل أن تعاود الاشتداد ليلًا، خصوصًا في المناطق الشمالية والبقاعية والجنوبية.

وتشير التوقعات إلى أن ذروة العاصفة ستُسجَّل خلال الساعات المقبلة، حيث قد تتراوح كميات الأمطار بين 50 و60 مليمترًا خلال فترة زمنية قصيرة، ما يرفع منسوب خطر تشكّل السيول في بعض المناطق.

مشاهد لتساقط الثلوج الكثيف في منطقة ضهر البيدر pic.twitter.com/bl37CZeyan — قناة المنار (@TVManar1) December 28, 2025

كما يُتوقَّع أن تنشط الرياح بشكل لافت، وقد تتجاوز سرعتها 80 إلى 90 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، لا سيما على الساحل والمرتفعات، ما يستدعي توخي الحذر من تطاير اللوحات الإعلانية والأجسام غير المثبّتة جيدًا.

أما درجات الحرارة، فتبقى دون معدلاتها الموسمية، مع أجواء شديدة البرودة في المناطق الجبلية، حيث يُحتمل تساقط الثلوج على المرتفعات العالية مع تدني درجات الحرارة ليلًا.

ومن المرتقب أن يستمر الطقس غير المستقر خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ بالتحسّن تدريجيًا اعتبارًا من منتصف الأسبوع، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا واحتمال تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة.

المصدر: الوكالة الوطنية