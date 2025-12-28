قوات الاحتلال تنسحب من قباطية وتقتحم بلدات وسط الضفة وشمالها

شنّ جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام للمنازل والتنكيل بأصحابها، وإخراجهم في العراء رغم أجواء الامطار والبرد الشديد.، وقام باعتقال عددٍ منهم. وشملت المدهمات محافظات رام الله والخليل و بيت لحم ونابلس.

الى ذلك يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم لاسيما في بلدة حوارة جنوب نابلس حيث احرقوا عدداً من السيارات وكتبوا شعارات عنصرية على الجدران.

وفجر اليوم، انسحب جيش الاحتلال من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد عدة أيام من العدوان الواسع عليها الذي شمل إغلاق منزل عائلة الأسير الجريح أحمد أبو الرُبْ وفرض منع التجول واعتقال عشرات الفلسطينيين والتنكيل بهم والتحقيق معهم ميدانياً داخل منازل حولها ضباط الاحتلال إلى مراكز تحقيق ميداني، فضلاً عن تخريب واسع في البنى التحتية.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت البلدة وفرضت حصارا خانقا عليها، بينما دهمت القوات منازل الفلسطينيين في البلدة ونكلت بهم واعتقلتهم وحولت بعض المنازل إضافةً إلى مدرسة في البلدة لثكنة عسكرية.

كذلك عقد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، مشاورات مع قادة المؤسسة الأمنية لتقييم الوضع الميداني. وأصدر هاليفي أوامر باستمرار العمليات الهجومية وملاحقة المقاومين الفلسطينيين في منطقة جنين، مشددا على استكمال الإجراءات الهندسية لهدم منزل منفذ العملية التي وقعت أمس الأول الجمعة داخل الخط الأخضر.

يشار إلى أن الاحتلال صعّد اقتحاماته واعتداءاته بالضفة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد أدت تلك الاعتداءات إلى استشهاد ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني وفق مصادر رسمية فلسطينية.

المصدر: موقع المنار