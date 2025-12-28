مصادر أمنية روسية : قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال

تحقق القوات الروسية تقدمًا ملحوظًا على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في الآونة الأخيرة، وذلك إثر العمليات العسكرية المكثّفة ضد قوات نظام كييف، وفي الوقت ذاته، سجلت القوات الأوكرانية عمليات فرار بالجملة لقواتها من مواقع عديدة دون قتال.

وسيطرت القوات المسلحة الروسية على 14 موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب ليمان على جبهة خاركوف، بعد أن فرّت القوات الأوكرانية من نحو نصف المقاطعة، وفقًا لما أفادت به مصادر أمنية روسية لوكالة “سبوتنيك”.

وقالت المصادر “في 6 من المواقع الـ14، التي تم الاستيلاء عليها، كان العدو غائبًا تمامًا، لقد فرّ العدو على عجل، رغم امتلاكه كل ما يلزم للدفاع”.

وأشارت الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، إلى أن “وحدات قوات مجموعة “الشمال” الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي رادار من طراز “رادا” إسرائيليتي الصنع، ومستودعين للمواد”.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات “ليوبارد 2” الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف “الناتو”، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك