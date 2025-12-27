وزارة الصحة اللبنانية: موجة إنفلونزا موسمية نشطة والسلالة السائدة A(H3N2)

أصدرت وزارة الصحة العامة اللبنانية بيانًا إعلاميًا حول الإنفلونزا الموسمية، في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، أعلنت فيه أن لبنان يشهد حاليًا موجة إنفلونزا موسمية تتّسم بحدّة نسبية وسرعة في الانتشار بين المواطنين، على غرار ما يحصل في عدد من الدول.

وأوضحت الوزارة، عبر مصلحة الطب الوقائي، أن المعطيات العلمية تشير إلى أن السلالة السائدة هذا الموسم هي إنفلونزا من النوع A(H3N2)، مؤكدة أنها سلالة معروفة علميًا منذ سنوات طويلة وليست فيروسًا جديدًا أو طارئًا، خلافًا لما يتم تداوله. غير أنّ هذه السلالة تشهد خلال الموسم الحالي تحوّرًا يزيد من قدرتها على إحداث إصابات أشد وانتشار أسرع مقارنة ببعض المواسم السابقة.

ولفتت الوزارة إلى أن فيروس الإنفلونزا يخضع لتحوّرات سنوية مستمرة، قد تؤدي في بعض السنوات إلى أعراض أكثر حدّة أو معدلات انتشار أعلى، مشددة على أن الإنفلونزا تُعد مرضًا تنفسيًا فيروسيًا سريع الانتقال، وقد يتسبب بمضاعفات صحية لدى فئات معيّنة، أبرزها كبار السن، الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أو ضعف في المناعة.

وأكدت وزارة الصحة العامة أن التلقيح السنوي ضد الإنفلونزا يُعتبر من أكثر الوسائل فعالية للحد من مخاطر المرض ومضاعفاته، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة، مشيرة إلى أن اللقاحات المتوافرة حاليًا تغطي السلالات المنتشرة وتساهم في خفض نسب الاستشفاء والحالات الشديدة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية، أبرزها المحافظة على قواعد النظافة الشخصية، ولا سيما غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استخدام المعقمات الكحولية، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بطريقة صحية، إضافة إلى ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، خصوصًا عند ظهور أعراض تنفسية.

كما شددت على ضرورة تجنب الاختلاط والتجمعات عند الشعور بالمرض، ومراجعة الطبيب فورًا عند ظهور عوارض شديدة أو غير اعتيادية، فضلاً عن تلقي اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا، خاصة من قبل الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وختمت وزارة الصحة العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في مراقبة الوضع الوبائي عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

